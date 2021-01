Barcelona: Laporta pica adelante en la presentación de firmas

El Barcelona tiene a la vuelta de la esquina sus elecciones presidenciales y para esos comicios los precandidatos ya presentaron su cantidad de firmas válidas para oficializar su postulación.

Los precandidatos debían presentar como mínimo 2.257 rúbricas de socios del club para poder pasar el corte y que su plancha aparezca en las boletas el próximo 24 de enero. Quien pica adelante como favorito por la cantidad de firmas que consiguió fue nada más y nada menos que Joan Laporta, ex presidente blaugrana, quien consiguió 10.257 rúbricas para hacer más que válida su participación.

De esta manera, el ex Presidente supera ampliamente el número de firmas que había conseguido en años anteriores, en el 2003, cuando ganó las elecciones, presentó 5.725 y en 2015, 4.272.

Aparte de Laporta, solamente otros tres precandidatos fueron los que pasaron el corte, siendo uno de ellos el mayor rival de Laporta (y favorito principal antes del lanzamiento de este) Víctor Font, quien comunicó que presentaría un total de 4.710 rúbricas de socios.

Los otros precandidatos son Toni Freixa y Emili Rousaud, quienes apenas lograron superar el mínimo de firmas solicitadas por los estatutos, pues consiguieron 2.821 y 2.510, respectivamente.

Y quizás una de las sorpresas, debido a que no podrá ser candidato, será Jordi Farré, quien se destacó en los meses pasados por dos cosas, la primera, iniciar la campaña para la moción de censura contra el ex presidente Josep María Bartomeu, y la segunda, repartir pizzas y tatuajes gratis a cambio de firmas, esto debido a que solamente logró recibir dos mil firmas que no le permiten alcanzar el mínimo.

Una vez validadas las firmas por parte del club, cada candidato a la presidencia del Barcelona deberá dirigirse a LaLiga con un aval aprobado por un banco que suponga el 15% del presupuesto (124 millones).