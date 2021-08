Barcelona le dijo que no al regreso de Arthur Melo

Los problemas del Barcelona parecen cada vez más fuertes, debido a que en esta oportunidad habrían rechazado el regreso de Arthur Melo a la institución.

Tal como señala Sport, la directiva blaugrana le dijo que no a una posible operación en donde el mediocampista brasileño formaba parte de un trueque para cerrar el regreso de Miralem Pjanic a la Juventus.

Via Sport: Miralem Pjanic is set to be loaned back to Juventus from Barcelona 👀

Last summer, The Blaugrana bought Pjanic for €60 million and sent Arthur Melo to Juve 💰 pic.twitter.com/vyN4PcvNM3

