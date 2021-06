Barcelona: nueva reunión con Dembélé no tuvo avances para renovarle

El Barcelona y Ousmane Dembélé se habrían vuelto a reunir para hablar la renovación de su contrato, que termina en junio de 2022, pero en esta oportunidad no hubo avance alguno.

De acuerdo con el Diario Marca, las dos partes confirmaron las posturas que ya tenían claras y por eso se acercaron como para sentar una base de acuerdo, algo que podría abrir la puerta a su salida.

En días pasados ya se especuló con el cuadro blaugrana le podría dar salida a cambio de unos 50 millones de euros si no se vuelven a comprometer. Además, también se informó sobre un supuesto doble trueque con el Manchester City que terminaría con el francés y Sergi Roberto bajo las órdenes de Pep Guardiola.

La principal razón de salida del extremo serían sus constantes lesiones que no lo dejaron demostrar lo mejor de sí, que cuando salió a flote en el campo terminó por gustar mucho, al punto de llegar a la titularidad.

Sin embargo, esas no serían razones suficientes para que la directiva azulgrana tratara con cuidado una operación que podría suponer una pérdida sensible si no se maneja bien. Si terminan por no renovarlo y tampoco por venderlo, Dembélé podría marcharse totalmente gratis a otro equipo en el verano de 2022.