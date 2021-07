Barcelona: peligra la inscripción de Messi y los nuevos fichajes

Con el inicio de la pretemporada y LaLiga 21-22 a la vuelta de la esquina, el Barcelona pasa serias preocupaciones a causa de su situación económica, que no le permitiría inscribir a sus nuevos fichajes ni a Messi.

De acuerdo con ‘RAC1’, el cuadro culé ya conoce de primera mano de fuentes dentro de LaLiga cuánto deberá rebajar el límite salarial. Si no cumple, no podrá inscribir a Eric García, Emerson, Depay y Agüero, ni tampoco a ‘la pulga’, que ya no tiene contrato con el club y la competición lo considera, tomando la lógica de la ley, como un nuevo fichaje.

Siguiendo la información del medio catalán, el cuadro blaugrana tendrá que pasar de los 347 millones de euros de límite salarial que tenía el curso pasado, a 160 millones. Eso supone 187 millones menos de masa salarial. Todo esto enlazado a unas pérdidas que la propia competición calcula en unos 350 millones.

El panorama luce bastante mal para el Barça. Con todo esto se ha visto obligado a darle libertad a Samuel Umtiti o Miralem Pjanic, y analice aplicar la misma acción con jugadores como Coutinho. En otra lista se encuentran Neto, Firpo o Braithwaite, de quienes espera sacar algún rédito monetario. Y hay futbolistas absolutamente transferibles como Lenglet, Dembélé o Griezmann.