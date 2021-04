Barcelona: Piqué entrenó sólo, pero todavía sigue siendo duda para ‘El Clásico’

Gerard Piqué es casi que una baja segura del Barcelona para ‘El Clásico’ del sábado, pues su recuperación, aunque haga horas extras, no está yendo de la mejor manera y está casi descartado.

De acuerdo con el Diario AS, el zaguero, que se lesionó hace unas semanas en Copa del Rey ante el Sevilla, sigue con molestias que no lo han dejado terminar algunos entrenamientos, como los del sábado pasado, he incluso señaló que este martes trabajó en solitario.

El mismo medio informó que el central esperará hasta las prácticas del jueves para probarse junto a sus compañeros y evaluar si puede estar disponible para Ronald Koeman en el partido ante el Real Madrid.

Pero si continúa sintiendo las molestias que lo han tenido a mal traer, todo parece indicar que deberá mirar uno de los partidos más importantes de la temporada incluso desde la tribuna.

Como una última solución, en el equipo blaugrana se evalúa la opción de una posible infiltración, pero según el diario mencionado, que consultó a fuentes en el club, esta salida parece ‘muy remota’ debido al riesgo de una posible recaída la que se sometería el central.