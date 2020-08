Barcelona: Piqué ofrece su salida para dar recambio en el club

Hay pocas palabras para describir lo que fue la goleada del Bayern sobre el Barcelona, pero al parecer Gerard Piqué encontró algunas para calificar la actuación que los eliminó de Champions.

En entrevista post partido al canal español ‘Movistar +’, el central culé utilizó palabras como «vergüenza», «cambios», «partido horrible» o «nefasto» para describir el encuentro de su equipo.

«La palabra que puedo usar es vergüenza. No se puede competir de esta manera, no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que nos pasa. No se puede ir de esta manera por Europa. Necesitamos cambios y no hablo de jugadores ni de entrenadores, no quiero señalar a nadie, sino cambios de todo tipo, a nivel estructural«.

Adicionalmente, el zaguero colocó a disposición su cargo dentro del equipo, asegurando que necesitan sangre nueva ahora que han «tocado fondo».

«Nadie es imprescindible, soy el primero que me ofrezco a irme porque necesitamos sangre nueva, hay que cambiar esta dinámica. Creo que ahora hemos tocado fondo».

«Mirar, reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barcelona«.

Es bien sabido que Piqué tiene algunos años empezando a fallar en la marca y no solamente lo dejó ver en la goleada 8-2 contra los bávaros, sino a lo largo de toda la temporada, que culminó de la peor manera para los blaugranas.