Barcelona podría ir por un exjugador del Real Madrid

El mercado del Barcelona parece que apenas comienza. la directiva azulgrana espera hacerse con los mejores fichajes posibles en esta ventana de de compras y eso incluye a un exjugador del Real Madrid.

Tal como apunta Mundo Deportivo, Sergio Reguilón, actual jugador del Tottenham Hotspurs, podría recalar en el Barcelona debido a que Xavi Hernández quiere otro lateral izquierdo y Marcos Alonso parece no concretar su salida del Chelsea con destino a España.

(🌕) Reguilón is among the alternative options at Barcelona if they can’t get Alonso. He was offered to the club on loan. As of now, Barça prioritizes Alonso — they also keep Galán (who is liked by Xavi) high up in the list, but complicated. @martinezferran #Transfers 🔎 pic.twitter.com/kqa9NhAkuo

