Barcelona pudo fichar a Mbappé pero prefirieron a Dembélé

Desde su temporada maravillosa en el Mónaco, los ojos del mundo estuvieron encima de la joven estrella Kylian Mbappé, pero fue el París Saint-Germain quien lo ató, aunque el Barcelona estuvo a punto de comprárselo al PSG.

En una entrevista a Mundo Deportivo, el exvicepresidente del conjunto blaugrana Javier Bordas reconoció que la contratación del atacante francés estuvo a nada de concretarse, pero que algunos prefirieron a Ousmane Dembélé.

«Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó (Josep Maria) Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar».