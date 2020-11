Barcelona: Quique Setién emitió demanda por incumplimiento de pago

Quique Setién dejó su cargo hace apenas unos meses y aun así sigue dándole dolores de cabeza al Barcelona, ahora con una demanda.

Según Catalunya Radio, el exdirector técnico del cuadro culé habría interpuesto una demanda contra su ex equipo por un presunto «incumplimiento de contrato».

El estratega asegura, de acuerdo a la emisora, que el club no le ha abonado la cantidad del pago acordado en su contrato, por lo que ha tomado la decisión de demandar a los blaugranas.

Una situación que podría resolverse pronto o seguir su curso, pues sus ayudantes Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua lograron resolver su situación contractual con el equipo, por lo que quedaron conformes.

Cabe mencionar que Setién ya tiene desde el pasado mes de septiembre anunciando el incumplimiento de pago por parte del Barcelona y quizás el arreglo que tuvieron sus ayudantes fue el detonante para demandar.

Vale recordar que tanto el técnico como sus ayudantes pertenecían al club oficialmente hasta el pasado 6 de noviembre, situación que había denunciado él mismo en una carta manifestando que ninguno podía fichar con otro equipo porque no se había firmado ni anunciado su desvinculación.

Luego de esto, el Barcelona firmó su desvinculación tras la rescisión de contrato del cántabro y después denunció que no había recibido su liquidación. Ahora su nueva queja es que no está satisfecho con lo que se le pagó y quiere que se le abone lo que firmó en un principio con el ya ex presidente Josep María Bartomeu.