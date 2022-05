Barcelona se fija en la nueva joya del fútbol sueco

El FC Barcelona, que sigue apuntando a fichar jóvenes promesas del fútbol mundial, le puso el ojo a la nueva joya del fútbol sueco.

Para la próxima temporada el cuadro blaugrana sumará a dos jóvenes importantes: Emre Demir (Kayserispor) y Pablo Torre (Racing Santander), quienes se sumaran al Barça “B” en principio.

Pese a eso, en esta oportunidad, el cuadro catalán está siguiendo muy de cerca a Williot Swedberg, de 18 años, y que milita en el Hammarby de Suecia.

Este joven, que juega como mediocampista por la banda izquierda, es una de las piezas apetecibles para la directiva azulgrana, según Daily Expressen.

Swedberg incluso habló sobre ese interés por parte del cuadro que hoy en día dirige Xavi Hernández.

«El Barcelona no es un club cualquiera. No le diría que no al Barcelona, a pesar de que el Valencia es mi equipo favorito en España, pero todavía no estoy a ese nivel», comentó.