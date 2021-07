Barcelona: se rompió cualquier opción de trueque Griezmann-Atlético

El Barcelona seguiría teniendo un problema muy grande con Antoine Griezmann, pues se habría roto cualquier posibilidad para que se fuera en un cambio por cualquier jugador al Atlético.

El trueque que más se preveía era por Saúl Ñíguez, que terminaría con todos los problemas del culé con el límite salarial. La semana pasada todas las partes con buenos ojos la posibilidad del cambio, pero conforme fueron pasando los días y los dos se planteaban diversos frentes económicos se comenzó a complicar la posibilidad hasta el punto en que ya quedó casi enterrada.

Con esto, el conjunto blaugrana sigue teniendo el problema y le seguiría buscando salida al futbolista, pues tiene una ficha demasiado alta como para que el club la pueda asumir y menos si quiere inscribir sin dificultades con LaLiga a Lionel Messi.

Por lo que Griezmann vuelve a estar en la vitrina, pues, o se rebaja la ficha a la mitad como mínimo o estará en la obligación de abandonar al cuadro catalán como operación de intercambio o de fichaje.

Únicamente un giro de volante lo suficientemente brusco haría que la opción de trueque entre el Barça y el Atleti retomara el camino que tenía la semana pasada y que al sol de hoy parece totalmente descartado.

Por otro lado, si entre los dos conjuntos no hay acuerdo, tampoco lo habría entre el Barcelona y Saúl. El mediocampista no estaría dispuesto a rebajarse el sueldo al nivel que lo necesita el azulgrana, menos teniendo varias ofertas de equipos de la Premier contra las que el equipos catalán no puede competir. Ñíguez sí tenía interés en jugar en el Camp Nou, pero no quiere que las conversaciones sean eternas, mismo caso del culé con Griezmann.