Barcelona: según TV3, Laporta le dijo a Koeman que seguiría como DT

El futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona estaría definido, pues habría sostenido una reunión con Joan Laporta en la que quedó confirmada su continuidad.

Y es que la televisora catalana, TV3, informó que el estratega sostuvo una reunión de 45 minutos con el nuevo presidente blaugrana, y el nuevo vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, en la que aseguraron la estadía del neerlandés para la siguiente temporada.

Con esto, los rumores que surgieron en plena campaña, como la llegada de Xavi Hernández, quedan descartados, pues el ex defensor ha ido mejorando al equipo con el pasar de los meses y en las semanas previas a las elecciones su continuidad estaba prevista gracias a la mejoría que tomó el equipo en la Copa del Rey y en LaLiga.

Por otro lado, siguiendo lo informado por el medio señalado, Koeman le habría pedido a Laporta tener la última palabra cuando se sienten a hablar sobre los posibles fichajes después de la propuesta de la secretaría técnica de Ramón Planes y el trabajo de Mateu Alemany.

El mandatario culé, por su parte, no descarta hacer fichajes de peso para complementar a la plantilla que ya tiene, aunque todavía no se ha hablado formalmente de la renovación de Messi y la economía del club harían difícil contratar a algún fichaje de poder. Koeman pidió a Wijnaldum y a Depay el verano pasado y por varios motivos, entre ellos el económico, no pudieron comenzar las negociaciones, aunque el primero que llegaría sería Eric García.

No obstante, todavía habrá que esperar cualquier oficialización, pues todo es información de TV3.