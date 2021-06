Barcelona: Van de Beek toca la puerta del cuadro culé

El Barcelona continúa buscando un centrocampista y parece que, tras la mala jugada de Wijnaldum, podría haberlo encontrado con un viejo deseo, el juvenil Donny Van de Beek.

El cuadro culé sigue teniendo pendiente sumar a un jugador que refuerce la zona medular y según informó el diario ‘Sport’, el neerlandés del Manchester United habría sido ofrecido.

Vale recordar que el verano de 2020 el conjunto blaugrana intentó hacerse con los servicios del futbolista, pero este lo rechazó por ir a jugar a Old Trafford, donde en la temporada pasada no mostró lo que hizo en el Ajax y todavía no ha podido adaptarse.

El equipo inglés pagó 39 millones de euros por él y en su primera campaña no ha podido meterse en el equipo de Solskjaer, teniendo en cuenta que era el señalado para darle un salto de calidad al equipo, por lo que ha recibido numerosos comentarios negativos.

Ante esto, estaría buscando una salida y, de acuerdo con Sport, el cuadro culé sería una vía de escape. Incluso, le habría ofrecido al club catalán un préstamo para que no haya una operación costosa y así tener mejores opciones de salir del «teatro de los sueños».

Sin embargo, el Barcelona, en principio, no ha dado respuesta debido a que Van de Beek no tendría el perfil de centrocampista que se busca, pues lo que quieren es un futbolista con más físico para que ayude en la recuperación.