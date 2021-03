Barcelona: Víctor Valdés le dijo que «no» a Laporta

Por ahora, Víctor Valdés estaría muy lejos de regresar al Barcelona, pues ya se ha desvinculado del proyecto que pretende Joan Laporta para su nueva gestión.

Y es que según Catalunya Rádio, el Presidente del club y el ex arquero del equipo no habrían llegado a un acuerdo debido a que Valdés no quedó conforme con el puesto que se le ofreció para el futuro.

El que fuese portero del equipo blaugrana tiene la intención de ser director técnico y en los últimos años ha vendio trazando ese camino, pero la nueva directiva le habría ofrecido el puesto de entrenador de porteros para la nueva estructura.

Durante la campaña de Laporta, Valdés mostró públicamente su apoyo y estuvo muy cercano a él, por lo que, en la presentación del proyecto deportivo, el nuevo mandatario dio a entender que el ex guardameta sería parte de la institución.

En aquel momento, el dirigente le indicó al ex portero que ya se pondrían de acuerdo, pero por ahora no consiguieron ningún acuerdo y sus posturas son muy lejanas.

Sin embargo, la opción de que se reconduzcan las conversaciones no es descartable. Valdés sigue apoyando firmemente el proyecto de Laporta y le encantaría volvería al club con el que consiguió la gloria bajo la dirigencia del que fuera su presidente entre 2003 y 2010.