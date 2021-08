Barcelona y Arsenal analizarían un intercambio Coutinho-Aubameyang

El Barcelona afronta su peor crisis financiera en la historia, por lo que quiere desprenderse de varios jugadores con fichas altas, uno de ellos es Philippe Coutinho, quien podría tener como nuevo destino al Arsenal.

Y es que de acuerdo con ‘Sky Sports’, el conjunto culé estaría analizando realizar un intercambio con los ‘Gunners’ y enviar al brasileño a Londres para recibir a cambio a Pierre-Emerick Aubameyang.

El gabonés, quien no estuvo en el primer partido de la Premier 21-22, perdió el respaldo de Mikel Arteta y tiene la puerta de salida abierta, por lo que el cuadro blaugrana podría ser un buen lugar para recuperar la confianza.

Con el ‘Kun’ Agüero siendo baja hasta noviembre, y la posible salida de Braithwaite, el Barcelona estaría buscando un buen nueve y el todavía atacante del Arsenal podría ser una opción ideal en todos los aspectos.

Por su parte, Coutinho, quien no estuvo frente a la Real Sociedad y que tiene los ojos de la Lazio encima, sabe que no contará con muchas oportunidades y por ende tendrá que buscarse otro equipo.

Las águilas romanas parecían ser la opción más sonada, pero su interés en que sea un préstamo por un año con el pago de su sueldo, aparentemente, compartido con el culé, no convencería del todo a un conjunto azulgrana que quiere desprenderse de la millonada que cuesta el ex del Liverpool que todavía no ha demostrado lo que se pagó por él hace tres años.