Barcelona y Real Madrid redujeron sus topes salariales

LaLiga finalmente ha sido la que ha tenido que bajar los altísimos topes salariales del FC Barcelona y el Real Madrid en más de 200 y 300 millones de euros.

Y es que una videoconferencia el presidente de la competición, Javier Tebas y su director general corporativo, José Guerra, explicaron el porqué de esta situación provocada por el COVID-19, donde mencionaron que los clubes pasaron de gastar en salarios 2,847 millones de euros a 2,333 millones para esta temporada, una disminución de 514 millones de euros en promedio, lo que sería un 18% menos.

De los dos clubes más grandes mencionaron que el Barcelona tuvo una reducción del 43% en el límite de su plantilla, de los 671.4 millones de euros de la campaña anterior a los 382.7 millones de esta temporada. Y por parte del Real Madrid se rebajó un 27%, pasando de los 641 millones del curso pasado a unos 468.5 millones de esta temporada.

Ahora con esto, el conjunto merengue será el que tenga el mayor costo de plantel permitido por LaLiga para este curso, quedando con los 468.53 millones, seguido por el cuadro culé con sus 382.72. El último puesto del podio es para el Atlético con unos 252.72, una disminución del 27.5% en comparación a la temporada pasada. Y el Sevilla que se mantiene igual con sus 185.8 millones.

Por otro lado, al ser cuestionado por el conjunto catalán, Tebas manifestó que él no considera que lo haya hecho mal, pero si no hubiese ocurrido la pandemia no habría tenido la reducción que tuvo, al igual que ningún club. Además aseguró que la situación por la que pasa el Barcelona se debe a que dejó de tener espectadores y con esto, los altos ingresos de ‘ticketing’.