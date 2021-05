Barcelona ya habría conversado con el PSG por Neymar

El Barcelona tendría claro cuál es el crack que quiere al lado de Messi en el Camp Nou y ese sería Neymar, pues han vuelto a insitir al PSG, una vez más, por el fichaje del brasileño.

De acuerdo con ‘RAC1’, el mismo Joan Laporta, presidente del cuadro blaugrana, ha llamado personalmente a su homólogo del conjunto parisino, Nasser Al-Khelaïfi, para hablar sobre el futuro del delantero.

El mismo medio señala que el cuadro culé no solamente habría contactado con el equipo de la Ciudad de la Luz, sino que también habría conversado directamente con el propio Neymar. Le han dejado claro su interés y al parece el paulista querría volver a vestirse de azulgrana.

Sin embargo, los franceses no ven un futuro sin el jugador amazónico. Ese primer contacto no resultó nada bien para el Barcelona debido a que, según ‘RAC1’, el PSG dejó claro que no dejará salir al delantero brasileño.

🔴 HO HA POGUT SABER RAC1 – El Barça ja ha contactat amb el PSG per fitxar Neymar @EsportsRAC1 @FCBRAC1 ⚽️ El club blaugrana també ha parlat amb el brasiler, que té ganes boges de tornar a Barcelona #TuDiràshttps://t.co/F5qW7CIvWt — RAC1 (@rac1) May 1, 2021

Pero este primer rechazo del conjunto de París no le quitaría la esperanza al culé, pues el mismo medio catalán señaló Segúnque en el Camp Nou son optimistas debido a que ven posible el fichaje del paulista y además estiman que podrían comprarlo por menos de lo que el equipo parisino ha pedido por él en el pasado.

Cabe recordar que en mercados anteriores el Barça ya ha querido volver a llevarse al sudamericano, inlcuso desde que se fue. Neymar tiene contrato vigente hasta junio de 2022, pero todavía no ha firmado su renovación, algo que también podría ilusionar al Barcelona.