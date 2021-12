Bayern: Kahn ya valora la renovación de Lewandowski

Sin duda alguna, Robert Lewandowski es la gran figura del Bayern de Múnich en la última década. Pese a contar con 33 años, una leyenda del cuadro bávaro como Oliver Kahn lo ve renovando su contrato.

En una entrevista para ‘Sky90’, el ex cancerbero del equipo muniqués aseguró que ve una extensión de vínculo entre el club y el jugador polaco, quien culmina contrato en el año 2023.

El ex capitán mencionó que si el delantero continúa jugando como lo ha hecho hasta ahora, no hay nada mejor que tener a un jugador de sus cualidades a largo plazo.

Adicionalmente, el ahora director general argumentó que el ariete mantendrá su nivel por muchos años más. Marcando muchos goles y manteniéndose en la élite del fútbol.

Por otro lado, Kahn indicó que no ve ningún bajón en su rendimiento pese a ya no ser un juvenil, pues no se le ve correr más lento o llegar más tarde porque trabaja al «10.000%».

Aunque sonó como un posible fichaje para el Real Madrid o para irse del club, Lewandowski renovó y siguió en el Bayern, de donde parece difícil que salga antes de su retiro.