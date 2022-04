Bayern Múnich le pone el ojo a un mexicano para suplir a Lewandowski

Luego de confirmarse que el atacante polaco Robert Lewandowski no seguirá en el Bayern Múnich para la temporada 2022/23, se filtró un fuerte rumor que vincula a Raúl Jiménez con el elenco bávaro.

Jiménez, quien es pieza vital del Wolverhampton de la Premier League, está en la órbita del Bayern, de acuerdo a una información revelada por Wolves Fancast y otros portales importantes.

Este rumor de Raúl con el cuadro de Múnich se da tras la baja del delantero polaco, que saldrá en el próximo mercado de pases.

Los medios antes citados aseguran que Bayern desembolsará 28 millones de dólares por el exjugador del Club América y de esta manera pondría fin a su etapa en la Premier, donde registra 54 goles y 22 asistencias en 140 cotejos.

Por otro lado, el mexicano está a tan solo 14 goles de llegar a la cifra redonda de 100 tantos en el viejo continente, tras haber militado en: Atlético de Madrid (un gol), SL Benfica (31) y Wolves (54).

— Wolves Fancast (@wolvesfancast) April 14, 2022