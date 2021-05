Beckham es el nuevo miembro del Salón de la Fama de la Premier League

El mítico exfutbolista David Beckham fue designado nuevo miembro del Salón de la Fama de la Premier League, según comunicó este jueves la liga inglesa.

El inglés, que alzó seis títulos de la Premier con el Manchester United, comparte el honor con otros antiguos jugadores de la primera división inglesa como Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard y Steven Gerrard.

«Whenever he got on the ball, you expected something to happen»

🆕 Welcome to the #PLHallOfFame, David Beckham! pic.twitter.com/SdiJT7ZhxL

— Premier League (@premierleague) May 20, 2021