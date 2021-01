Bendita Premier: Leeds gana y le corta una buena racha al Leicester

El Leeds United de Marcelo Bielsa le echó tierra a la buena racha que tenía el Leicester al vencerlo (1-3) a domicilio en la vigésima jornada de la Premier League.

El conjunto de Brendan Rodgers eraa la principal amenaza del líder Manchester City luego del empate del Manchester United contra el Arsenal el sábado. Pero los ‘foxes’ fallaron y quedan ahora a cinco puntos de la cima.

El cuadro local inició con ventaja a los trece minutos gracias al tanto de Harvey Barnes. Sin embargo, el Leeds tardó solo dos minutos en enmendar el choque cuando Stuart Dallas empató las cosas.

60’ Still 1-1 at the King Power after an hour. The ball continues to ping back and forth as both sides battle it out for the three points pic.twitter.com/w5IktV7618

