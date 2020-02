Benedetto marcó tres más en goleada del Marsella

Un triplete de Darío Benedetto permitió al Olympique de Marsella afianzarse en la segunda posición de la Liga francesa, al imponerse por 2-3 al Nimes en un encuentro en el que el «Pipa» demostró sus dotes como goleador. Ya son 11 goles en 23 partidos de liga para el atacante examericanista.

En el primer tanto del conjunto marsellés, el argentino evidenció su oportunismo al rematar a las redes un centro de Bouna Sarr y en el segundo, dejó clara su calidad con una sutil vaselina.

Una racha que no sólo confirmó a Benedetto como el máximo goleador del Marsella con un total de once tantos, sino que permitió a los de Villas-Boas aumentar a once puntos su ventaja sobre el tercer clasificado, el Rennes.