Benzema: «El tridente que formé con Cristiano y Bale queda para siempre»

Karim Benzema quiso hablar del pasado y dejó claro que formó con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale quedará para la historia, no para el Real Madrid, sino para el mundo en general.

«Igualar no sé porque es otra época, otro sistema, otros jugadores. Lo que he hecho con Cristiano y Bale se acabó, pero fueron años de goles y títulos con un trío que se queda para siempre en el fútbol. Eden y Vinicius son dos grandes jugadores, siempre estamos juntos intentando jugar bien, meter goles, asistirnos para ayudar al equipo a ganar el partido».

Benzema dio un paso al frente en el aspecto goleador desde el adiós de Cristiano y asegura que su liderazgo responde al trabajo que le dedica: «No hay secreto, se llama trabajo. Día a día hace que cada año me sienta mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental».