Benzema es el Jugador de la Semana en la Champions

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue declarado el Jugador de la Semana en la UEFA Champions League tras anotar los tres goles que le dieron la clasificación a su equipo a los cuartos de final.

Benzema, que fue el verdugo del París Saint-Germain, fue el héroe blanco el pasado miércoles y con su increíble presentación fue elegido como el más destacado de esta semana.

En menos de 20 minutos, “El Gato” marcó los tres goles para darle una alegría imborrable a los fanáticos del Madrid en el Santiago Bernabéu.

De esta manera, el goleador galo superó en las votaciones al delantero polaco Robert Lewandowski, quien también marcó hat-trick en el triunfo por goleada del Bayern Múnich ante el RB Salzburgo.

🇫🇷 Karim Benzema is your Player of the Week 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/VDFlwY3Lk5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2022