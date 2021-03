Benzema habla sobre un posible regreso de Cristiano al Madrid

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, le abrió la puerta al astro portugués Cristiano Ronaldo a “La Casa Blanca”.

Luego del rotundo fracaso de la Juventus FC de Turín en la UEFA Champions League, tras ser eliminado por el FC Porto en los octavos de final, se ha especulado con un posible retorno del luso a la capital de España.

Por su parte, Benzema no dudó en hablar sobre ello y manifestó: “no soy el presidente ni el entrenador y no sé si Cristiano está bien o no en la ‘Juve’, pero claro que me gustaría jugar con él otra vez porque conmigo se ha comportado bien y creo que es un jugador que siempre va a meter goles”.