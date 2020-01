Bergwijn llega al Tottenham para ‘reemplazar’ a Kane

José Mourinho recibió de parte de la directiva el reemplazante para Harry Kane, quien estará de baja, al menos, hasta el mes de abril por una lesión en el tendón de la pierna izquierdo. Se trata de Steven Bergwijn, que llega procedente del PSV Eindhoven.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.

Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020