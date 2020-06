Blatter sería objeto de un nueva investigación

El ex presidente de la FIFA, Jospeh Blatter nuevamente sería objeto de una investigación como parte del proceso del FIFA Gate.

Tras el escándalo del FIFA Gate, Joseph Blatter tuvo que dejar al máximo organismo por la puerta de atrás; no obstante, parecía que el suizo iba en camino a quedar libre, pues en mayo se desestimó una de las acusaciones de las que era objeto.

Sin embargo, eso fue solo momentáneo, pues la policia suiza ha dado a conocer que se ha añadido un nuevo cargo contra el ex directivo, el cual se remonta al año 2010, cuando por medio de la FIFA se concedió un préstamo de 1 millón de dólares a la Asociación de Futbol de Trinidad y Tobago.

De acuerdo a la información divulgada por la agencia de noticias AP, dicho préstamo estaba libre de intereses y no era necesario ningún aval; por si fuera poco, más adelante, el organismo estableció que dicho dinero se consideró un «regalo» hacia el futbol de Trinidad y Tobago.

Para este nuevo cargo, no solamente Blatter será investigado, pues también serán citados a declarar el ex secretario general de la FIFA, Jerome Valcke y el ex director de finanzas de la institución, Marcus Kuttner, quienes supuestamente también participaron en dicho préstamo.

Esta nueva investigación se une a las que ya están en marcha y que tienen como principal objetivo a Jack Warner, ex presidente de la Asociación de Futbol de Trinidad y Tobago, que se habría beneficiado por diversos pagos irregulares y que podría ser extraditado a Estados Unidos.

Por lo pronto, Joseph Blatter nuevamente tendrá que acudir a los tribunales, aunque el ex mandatario enfrentará el proceso en libertad, situación que le ha permitido al mandatario amenazar con volver al mundo del futbol.