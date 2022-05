¡Bombazo! Ancelotti revela el futuro de Eden Hazard

El extremo belga del Real Madrid, Eden Hazard, quien ha sido cuestionado y vinculado con una posible salida del club blanco en el próximo verano, parece que tendrá una nueva oportunidad en la institución más ganadora de la UEFA Champions League.

De acuerdo a declaraciones del técnico italiano Carlo Ancelotti, el exjugador del Chelsea FC se mantendrá en el Madrid.

«Con Hazard no he hablado del tema porque su plan es bastante claro, se queda con mucha motivación. No lo ha pasado bien los últimos años, tiene ganas de demostrar todas sus cualidades que, por muchas razones, no ha sido capaz de mostrar”, resaltó Ancelotti en una rueda de prensa.