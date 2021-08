¡Bombazo! Messi no seguirá en el Barcelona

Luego de haber llegado a un acuerdo para extender su vínculo con el FC Barcelona, el astro argentino Lionel Messi finalmente no podrá renovar con el elenco catalán y se irá del mismo.

Aunque solo faltaba la firma para que Messi siguiera ligado al Barça, finalmente el jugador no seguirá en la escuadra blaugrana para la campaña 2021/22.

“A pesar de haber llegado a un acuerdo entre el Barça y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar hoy un nuevo contrato, no se podrá formalizar por trabas económicas y estructurales (normativa de LaLiga española)”, dice el comunicado oficial del club.

De esta forma, “La Pulga” no vestirá la camiseta que blaugrana, que lo vio alzar tantos títulos locales e internacionales.

Este es el fin de una era dorada, histórica y quizás inigualable para el Barça, que no podrá contar con su máxima estrella para la siguiente campaña.

Después de 17 años de haber debutado en el primer equipo del conjunto culé, Messi sale de la única institución en la que -hasta ahora- ha podido jugar.

Aunque el panorama es incierto, el ‘10’ argentino deberá resolver su futuro de manera inmediata y el club, que ha demostrado tener más interés por él es el París Saint-Germain de la Ligue 1.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021