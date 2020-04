Bonucci criticado con fuerza tras reunirse en medio de la pandemia

La fiesta familiar de Leonardo Bonucci para el cumpleaños del abuelo Dino en medio de la pandemia por COVID-19 se discute con fuerza en las redes sociales.

«¿Pero todos viven juntos o les han importado las prohibiciones de moverse y reunirse?», Es uno de los muchos comentarios recibidos por la esposa del jugador de la Juventus , Martina. Fue ella quien publicó la foto ofensiva en Instagram. ¿Entonces qué, Corona, qué has cambiado de las cosas que nada puede cambiar? #Happybirthday #nonnodino «, leímos en la publicación que generó críticas. » Bienaventurados los ricos que también pueden conocerte » , es uno de los comentarios. «Quedarse en casa significa que todos estén en casa, no todos en su propio bloque … digamos que le gusta hacer las reglas a su gusto «, agrega otro.

La respuesta de la señora Bonucci no se hizo esperar. «Desde el 7 de marzo puse un pie fuera de la casa hace dos días por primera y única vez. Me trajeron de compras a casa. Usamos un Glovo para el pastel, di un dibujo enmarcado con un marco antiguo que teníamos en casa. Mis padres pasan por un escalera interna para venir a mí. Han estado cerrados como yo desde el 7 de marzo – escribe Martina Bonucci – hazme un favor critica todo, dinero, hogar, esposo, yo en primera persona, pero no el sentido civil y la responsabilidad. Hemos donado y continuamos trabaje lo mejor que podamos para hacer frente a esta situación. En mi opinión, está creando una controversia estéril. Si está enojado con el mundo, lo entiendo, pero la vida no resolverá tanta controversia inútil».