Borussia Dortmund en contra de la cuarentena que se impuso a Haaland

El Borussia Dortmund estaría en contra de las imposiciones sanitarias que aplicaría el gobierno noruego, pues obligan a Erling Haaland a entrar en cuarentena incluso ya estando en Alemania.

Las autoridades de Noruega solo permitieron salida del goleador del conjunto aurinegro si este se mantenía en aislamiento por diez días aunque se encontrara en suelo teutón, esto luego del positivo de su compañero de selección Omar Elabdellaoui.

No obstante, los diez días que deberá cumplir Haaland no es lo peor que le podría pasar al Dortmund, pues si no la respeta y rompe su cuarentena incluso podría acarrearle hasta penas de prisión.

Así, el delantero podría perderse la próxima jornada de la Bundesliga, algo que no cayó bien en su equipo, que reaccionó inmediatamente comunicando que él ya se encuentra en suelo alemán y por ello debe regirse por las normas del país.

Siguiendo con lo expresado por el club, su atacante no habría aceptado la condición de la cuarentena antes de salir de su nación, pero será sometido a un tercer test en esta semana, que de ser negativo hará que se incluya al noruego en la convocatoria para jugar el sábado contra el Hertha Berlín.

Pero Haaland no sería el único con esta imposición, pues Alexander Sörloth del RB Leipzig y Rune Jarstein del mismo Hertha Berlín, que manifestó que el jugador no firmó nada que lo obligue a cumplir, estarían bajo el mismo régimen.

Esto podría derivar en un enfrentamiento internacional, pues el gobierno noruego vería como una infracción que «incumplan los diez días de cuarentena» y serían investigados, y de ser señalados «culpables» se les haría pagar desde multas económicas hasta algunos años de cárcel por un «delito contra la salud pública».