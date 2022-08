Bournemouth se queda sin técnico tras la goleada propinada por el Liverpool

Este martes, 30 de agosto, el Bournemouth de la Premier League confirmó la salida de su entrenador Scott Parker, luego de la dolorosa goleada que le propinó el Liverpool FC en Anfield (9-0).

De esta manera, el conjunto inglés también confirmó que Gary O’Neill será quien tome el cargo -de manera interina- y dirigirá el compromiso de este sábado, ante Nottingham Forest.

Demin también recordó que, con Parker, esta oncena logró el ascenso a la Premier League y lo catalogó como uno de los periodos más exitosos del equipo.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.

