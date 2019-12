Boxing Day: ¿por qué hay fútbol en navidad?

Mientras las ligas del mundo están en receso por las festividades navideñas, en Inglaterra y la Premier League sigue la acción por una de las tradiciones más populares del mundo del deporte. Cada 26 de diciembre se celebra desde 1871, el Boxing Day o Día de las cajas, donde el fútbol tiene un papel protagónico.

Esta festividad proviene del Reino Unido donde anteriormente los 26 de diciembre se abrían las cajas de donativos para los más necesitados, que semanas anteriores se recogían para compartirles durante la Navidad.

Otras teorías se inclinan porque durante esta fecha, los sirvientes de familias adineradas celebraban las fiestas con comida que metían en cajas para llevar a sus hogares. O bien, que durante este día anteriormente los empleados iban a sus trabajos con cajas para que sus empleadores les dieran dinero y luego repartirlo entre todos como un aguinaldo.

Con el pasar del tiempo, esta tradición fue ganando popularidad y contagiando a otras áreas, como el deporte. Todos los años durante ese día se juega una jornada de la Premier League con varios partidos clásicos o regionales para favorecer el atractivo del torneo y que los equipos no deban trasladarse largas distancias. En tenis, rugby y otras disciplinas tradicionales, también hay competición en el Boxing Day.

La jornada de este 2019 la conformarán los siguientes partidos: Tottenham vs. Brighton, Aston Villa vs. Norwich, Bournemouth vs. Arsenal, Chelsea vs. Southampton, Crystal Palace vs. West Ham, Everton vs. Burnley, Sheffield United vs. Watford, Manchester United vs. Newcastle y Leicester vs. Liverpool. El viernes 27 se cerrará con Wolves vs. Manchester City.