Braithwaite confirma que se mantendrá en el FC Barcelona

El futbolista danés del FC Barcelona, Martin Braithwaite, disipó todos los rumores de su salida del conjunto azulgrana y aseguró que se mantendrá en el club por los cuatro que le restan de su contrato.

“Siendo honestos, no he hablado con nadie de cambiar de club, ni siquiera he pensado en ello. Solo pienso en cómo prepararme para jugar bien en el Barcelona la próxima temporada. Estoy hambriento por jugar y ganar muchos títulos”, dijo en exclusiva para el diario BT.

Braithwaite comentó y catalogó que es “fantástico” jugar en este club y confesó que la directiva está contenta con el trabajo que él ha hecho desde que arribó al club, en el pasado mercado de invierno.

«Me veo mucho tiempo ahí todavía. Lo que pase en el futuro solo lo sabemos yo y mi agente, hablo mucho con él, confío en él. No charlamos solo de fútbol, sino de todo, y en esas conversaciones no se ha hablado para nada de otros clubes, así que no hay nada al respecto«, declaró con mucha seguridad.

Por su parte, el internacional con Dinamarca ha sido vinculado con cambiar de dorsal para la temporada 2020/21 si se concreta la salida de Lionel Messi y estaría utilizando el 10.