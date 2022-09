Braithwaite rompe el silencio y habla tras su salida del Barcelona

El delantero danés Martin Braithwaite, que finalmente salió del FC Barcelona, habló tras su salida del cuadro culé y se confirmó su llegada al Espanyol, hasta 2025.

Braithwaite, que no contaba para el Barça, se unió a las filas del club que hace vida en el RCDE Stadium y aseguró que fue una «decisión fácil».

Por su parte, él manifestó que le fascinó la energía que transmite el entrenador Diego Martínez, quien contagia buenas vibras.

Locked in and ready to go 🔒 pic.twitter.com/is0pUKRemf

— Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 1, 2022