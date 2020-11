Buffon envía mensaje a Cristiano tras igualar a Puskas

El guardameta de la Juventus de Turín, Gianluigi Buffon, se tomó un tiempo y felicitó a su compañero de equipo, el portugués Cristiano Ronaldo, quien igualó un récord de Ferenc Puskas.

CR7, quien le anotó a Andorra en la victoria 7-0 de los suyos, llegó a 746 goles como futbolista profesional.

«¡¡¡Grande CR7!!! Felicidades por este gran logro amigo, ¡746 goles son muchísimos! Alcanzaste a Puskas, ahora tienes que alcanzar a Pelé @Cristiano«, dijo el histórico meta italiano.

Asimismo, Buffon admitió que le gustaría que Ronaldo supere al brasileño Pelé, quien está a 11 goles del luso.

👏 Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! 😃 @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 12, 2020