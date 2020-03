Gianluigi Buffon es como el vino; mientras más viejo, mejor. El experimentado arquero aseguró que continúa en las canchas con 42 años porque todavía se siente bien.

El actual meta de la Juventus señaló que se acuerda del esfuerzo que hizo cuando era niño para llegar a ser un futbolista profesional y eso lo convierte en una motivación para seguir.

«No paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado», afirmó Buffon en declaraciones publicadas en la página web oficial del conjunto turinés.

Buffon, que cumplió 42 años el 28 de enero, regresó este año a la Juventus tras una temporada en el París Saint Germain y es el sustituto del polaco Wojciech Szczesny. Hasta este momento ha disputado once partidos, con prestaciones de buen nivel.