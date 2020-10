Busquets ve ‘lejos’ su salida de la selección de España

El hábil mediocampista de la selección de España, Sergio Busquets, habló sobre lo que será su continuidad en “La Roja” de cara a los próximos años.

“No tengo 20 años, no puedo mirar mucho al futuro de momento. Me encuentro bien en la selección y con muchas ganas de seguir. Todas las formas de dejarlo son respetables, la mía no la puedo decir porque vivo temporada a temporada y esta ha empezado de una manera peculiar pero me encuentro muy bien aquí cada vez que vengo. Ojalá pueda durar mucho tiempo pero no sé cuánto”, dijo el jugador en una rueda de prensa previo al partido ante Ucrania.

Aunque ha sido criticado arduamente durante el último año, el futbolista del FC Barcelona, sigue siendo uno de los históricos de España y actualmente es el séptimo jugador con más partidos disputados en esta oncena.

“Me siento muy orgulloso de estar en la selección y ser el séptimo jugador con más partidos es un orgullo. Se valora el trabajo del día a día. Las críticas constructivas bienvenidas sean y las que no, no me sirven, pero forman parte de los intereses del fútbol. Estoy contento de empezar bien la temporada en mi equipo y en la selección. Ojalá siga así”, comentó.

En la actualidad, Busquets es el titular en la zona medular junto a Dani Olmo, en los últimos dos partidos ha jugado en el mediocampo durante los compromisos frente a Suiza y Portugal.