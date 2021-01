Cafú: «En Catar 2022 no habrá excusa para que las estrellas no brillen»

El ex defensa brasileño Cafú, declaró que el próximo mundial está tan bien organizado, que las estrellas no tendrán excusa para no mostrar todo su talento.

A lo largo de la historia de los mundiales, han existido casos en los que las estrellas que van a los mundiales no muestran todo su talento, siendo la justificación más recurrida la mala organización que existe en ellos.

Esta situación será diferente en Catar 2022, tal como lo asegura el ex defensa brasileño Cafú, quien señala que el mundial cuenta con una brillante organización en todos los niveles, que será imposible que los futbolistas pongan eso como excusa.

«La fecha en que se va a realizar el mundial implica que los jugadores lleguen en su mejor forma; si a eso se le suma lo poco que habrá que viajar y las excelentes condiciones meteorológicas, no habrá excusa para que las estrellas no brillen«, declaró en entrevista para FIFA.com.

El ex jugador también destacó el hecho de que la poca dimensión del país beneficiará a los aficionados, e incluso se podría dar un hecho insólito: que los hinchas puedan acudir a dos partidos el mismo día.

«Catar 2022 será un sueño hecho realidad. Con cuatro partidos por día, los cuales se jugarán en estadios que están muy próximos entre sí, será posible asistir a dos partidos el mismo día. Es algo que no ha ocurrido en la historia de los mundiales», sentenció.