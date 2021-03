Cambian la sede del partido Oporto-Chelsea

Los dos partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, entre FC Porto y Chelsea, se disputarán en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de España.

Este recinto, donde hace vida el Sevilla FC de LaLiga Santander, será el estadio donde se disputen los duelos de ida/vuelta entre “Los Dragones Azules” y “Blues”.

Los duelos, pautados para el 7 y 13 de abril, mantienen su mismo horario para el pitazo inicial (21.00).

Por su parte, la UEFA agradeció al Oporto y Chelsea y las federaciones de España, Inglaterra y Portugal, por la cooperación para este cambio de sede para la importante eliminatoria.

Confirmed: Porto-Chelsea will be played at the Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Seville. #UCL pic.twitter.com/WomlJGMP6q

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 30, 2021