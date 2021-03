Canadá confirmó el rival de León para la Concachampions 2021

Tras conocerse la suspensión del fútbol canadiense por las restricciones producto de la pandemia, se designó a uno de los equipos que milita la MLS para cubrir el puesto.

El Toronto FC fue el equipo designado para enfrentar a León en la primera ronda de la Concachampions. El primer partido se jugará el 7 de abril a las 8:00pm, hora del este, en la ciudad de Guanajuato; la revancha se realizará muy lejos de Canadá y se habilitó la cancha del Inter de Miami para el 14 de abril.

Toronto participará por sexta ocasión en el torneo continental, donde fue finalista en 2018 tras caer derrotado por las Chivas en la tanda de penales. Los canadienses ya han enfrentado anteriormente a Cruz Azul, Pumas, América, Santos Laguna y el propio rebaño.

Official update from @CanadaSoccerEN on the 2020 Canadian Championship and 2021 Concacaf Champions League#TFCLive | #CanChamp | #SCCL21

— Toronto FC (@TorontoFC) March 11, 2021