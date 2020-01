Canterano del Barcelona no descartaría jugar con el Real Madrid

El canterano del Barcelona y ahora jugador del Real Betis, Carles Aleñá, durante una entrevista confesó que no descartaría jugar con el Real Madrid, ya que el futbol da muchas vueltas.

«El futbol al final da muchas vueltas, nunca sabes, está claro que es el equipo rival, he sido del Barça de toda mi vida, costaría pero siempre me han enseñado que nunca digas nunca porque el futbol da tantas vueltas, pero está claro que es el equipo rival y jamás he sido del Madrid», detalló el centrocampista.

Además, le mandó un mensaje a la directiva del cuadro blaugrana: «El barcelona tiene que volver a dar oportunidades a la gente de la cantera, como Ansu y tenerle paciencia a los jóvenes que salen de la academia azulgrana».

Aleñá regresará al Barcelona a final de temporada, ya que solo se acordó que estaría en el Betis en condición de cedido y sin opción de compra.