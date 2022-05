Carlo Ancelotti se niega a hablar de los próximos refuerzos del Madrid

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se negó a hablar de los refuerzos del cuadro blanco para la temporada 2022/23.

«Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Es un tema que no quiero comentar ahora. Tenemos posibilidad de acabar la temporada con una final muy importante. No es el momento de hablar del futuro del Real Madrid», aseguró en una rueda de prensa que ofreció este miércoles, 11 de mayo.

De esta manera, el estratega se negó a hablar de los posibles fichajes de Antonio Rudiger (Chelsea) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain), quienes han sido vinculados fuertemente con el Madrid en los últimos meses.

“No me parece correcto, no quiero hablar de ello, prefiero hablar del partido de mañana”, resaltó el italiano.

Por otro lado, se limitó a dar opinión sobre la llegada de Erling Haaland al Manchester City.

“No me gusta hablar de esto, es un gran jugador, el City es un gran club pero me quedo con mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions”, finalizó.