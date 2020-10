Carlos Fierro espera la tan ansiada convocatoria al ‘Tri’

Carlos Fierro llegó a la MLS, proveniente de Cruz Azul, en julio de 2019, y a pesar de que su adaptación fue un poco lenta, el delantero espera la convocatoria por parte de la selección mexicana debido a sus reciente partidos.

El atacante del San José Earthquakes suma buenas actuaciones en los últimos encuentros, en los que ha anotado dos goles y repartido tres asistencias.

A goal and an assist in our last 3 matches

Fierro’s been stepping up pic.twitter.com/zLXjTN0x4d

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) October 26, 2020