El defensor Carlos Salcedo recaló en el Toronto de la MLS de manera sorpresiva, y el propio jugador dejó claro que en Tigres no le ofrecieron quedarse en el equipo para el Clausura 2022.

En declaraciones a MARCA Claro, el zaguero mexicano confesó que le sorprendió que la directiva regiomontana no se le acercara para continuar en el club.

«En Tigres me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron seguir»🗣️

«Fue algo que no me lo esperaba, porque no había tenido ningún acercamiento y todo pasó rápido. En Tigres me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron seguir, esta directiva era otra y tenía que jugar de junio a diciembre, pero también era difícil para mí y tenía que pensar en un plan b».