Carlos Tevez confirma que cuelga sus botines de manera definitiva

El atacante argentino Carlos Tevez, quien tomó una pausa en su carrera en mayo de 2021, finalmente anunció su retiro de las canchas de manera definitiva.

“El Apache”, como mejor se le conoce al argentino, colgó sus botines tras la pérdida física de su padre, quien falleció en febrero de 2021.

“Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno. Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”, dijo en una entrevista América TV.

Tevez tomó esta decisión durante su tercera etapa como jugador de Boca Juniors y su último gol fue en el Clásico, ante River Plate, en la Copa de la Liga; dos semanas antes de su retiro.

“El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane (su esposa): ‘No juego más’. Lo llamo a la tarde a Adrián Ruocco (su representante) y le digo: ‘Mirá, no voy a jugar más. Me retiro’. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo: ‘Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más’. Después vino lo que vino, no jugué más y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. Ahí cayeron”, reveló.