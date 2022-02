«Carlos Vela es un líder que nunca perderá su calidad cuando ataca la portería»

Steve Cherundolo, entrenador de Los Ángeles FC, se rindió este jueves ante el liderazgo, la disponibilidad y la calidad ofensiva de Carlos Vela, un jugador que, opinó, «nunca perderá su calidad cuando ataca la portería«.

En declaraciones a la prensa, Cherundolo dejó claro que «ha sido un placer trabajar con él, es un jugador determinante y eso es lo que le pedimos».

Vela, de 32 años encara la nueva temporada tras marcar 59 goles en los cuatro años vividos en Los Ángeles.

Según el estratega estadounidense, pese a que ya haya superado los 30 años, Vela seguirá siendo determinante para su equipo.

#LAFC Carlos Vela mentions that he has “2/3 years of playing top level” soccer, if he doesn’t deal with injuries.

He also confirms he’s closed the door on the Mexican National Team.

— Gio Garcia (@GioGarciaLA) February 14, 2022