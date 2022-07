Carlos Vela gana un importante galardón de la MLS

El delantero mexicano Carlos Vela, que hace vida en Los Ángeles FC, recibió este miércoles, 20 de julio, el premio ESPY 2022 como mejor futbolista de la Major League Soccer de este año.

“El Bombardero” azteca, quien es figura indiscutible de LAFC, fue uno de los nominados junto a: Valentín Castellanos (New York City FC), Jesúis Ferreira (FC Dallas) y Carles Gil (New England Revolution); sin embargo, Vela fue quien se quedó con este importante galardón.

Vela, que por primera vez había sido nominado a este premio –que son entregados por el grupo ESPN-, se quedó con la importante distinción, que premia a lo realizado en la temporada 2022.

Durante la presente campaña, el jugador registra seis goles y siete asistencias en 18 partidos y su elenco es líder de la Conferencia Oeste (42 puntos en 20 partidos).

Congrats to 🇲🇽Carlos vela on winning the 2022 @ESPYS Best MLS Player. #LAFC pic.twitter.com/OdrigA9Buh

— Michelle Sánchez (@MichelleS_tv) July 21, 2022