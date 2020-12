Carlos Vela renueva con Los Ángeles FC

Ya eliminados de los playoffs y con la vista puesta en la próxima temporada, Los Ángeles FC ya mueve su cartera para blindar su plantel, motivo por el que renovaron a Carlos Vela por un años más.

El atacante mexicano estará con el conjunto angelino por cuarto año, equipo con el que ha marcado ya 54 goles y condecorado con un MVP.

