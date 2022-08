Casemiro se despide del Madrid: “Mi ciclo había terminado“

El mediocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se despidió este lunes, 22 de agosto, del Real Madrid tras confirmarse que su futuro está en el Manchester United de la Premier League.

De esta manera, el jugador reveló que desde hace varios ya estaba pensando en abandonar el club, justo después de conquistar su quinta UEFA Champions League.

«Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido. Si tenía una misión está hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada», confesó.